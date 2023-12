Contrabbandava panettoni con la Svizzera: fermato un uomo con oltre 100 scatole di dolci Un uomo è stato multato per contrabbando di panettoni italiani dopo essere stato fermato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nel territorio comunale di Stabio, nel Canton Ticino.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato multato per contrabbando di panettoni italiani, l'uomo che è stato fermato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nel territorio comunale di Stabio, nel Canton Ticino. Il Natale è alle porte e di conseguenza il mercato dei dolciumi è fiorente. E quindi, proprio per questo motivo, l'uomo credeva di poterla farla franca rivendendo i panettoni acquistati in Italia, in Svizzera.

Sulla base di quanto ricostruito dall'ufficio dogane, aveva appena passato il confine di Cantello, comune che si trova in provincia di Varese. L'episodio si è verificato l'11 dicembre intorno alle 22: il veicolo era appena entrato in Svizzera e aveva attraversato uno dei valici che non è sorvegliato h24. La sua speranza era quindi quella di non essere beccato, ma così non è stato: è stato fermato per un controllo.

Sono stati così trovate oltre cento panettoni italiani, che erano destinati al mercato svizzero, e non erano stati dichiarati. Dagli approfondimenti, è emerso che i dolci – stipati in 17 scatole – arrivavano da una pasticceria italiana ed erano destinati "alla rivendita sul suolo svizzero". Il conducente, che lavora in una ditta svizzera a cui era intestato il veicolo, è stato multato. È inoltre stato possibile scoprire che il carico era solo una parte: dovevano infatti essere portati altri panettoni, per un totale di seicento dolci.

L'uomo dovrà quindi pagare una sanzione e la merce è stata invece sdoganato.