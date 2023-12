“Continuava a fare il gesto di volermi sgozzare, senza motivo”, Alessia Lautone aggredita a Milano La giornalista Alessia Lautone è stata aggredita nei pressi della stazione Centrale di Milano: “L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Sanza motivo”.

Alessia Lautone, attuale direttrice responsabile dell'agenzia di stampa La Presse, è stata aggredita nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, a Milano, nei pressi della stazione Centrale. La giornalista si trovava in via San Gregorio quando ha incontrato un uomo che chiedeva l'elemosina a un'altra donna con particolare insistenza. Poi questo si è rivolto verso di lei e ha iniziato a strattonarla, spingerla e minacciarla senza un apparente motivo.

A raccontare l'accaduto è la stessa direttrice sul suo profilo X (già Twitter): "Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano". Successivamente ha spiegato meglio i fatti a un collega delle sua agenzia di stampa e ha ricostruito l'incontro con l'uomo che stava molestando una donna fuori da una chiesa.

"Mi sono girata per guardare, non sono intervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte. Non contento, mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato", spiega Lautone. Secondo quando ricostruito finora, l'aggressore sarebbe un senzatetto già noto nella zona per altre azioni simili. Un'altra donna, infatti, aveva denunciato tempo fa un uomo che, davanti alla chiesa di San Gregorio, l'ha minacciata facendole il gesto di sgozzarla.

Le forze dell'ordine sono a conoscenza del fatto e non si esclude che possa anche avere problemi di salute mentale, ma al momento sembra che nessuno si stia occupando di lui, creando problemi alla cittadinanza ed esponendo anche lui a rischi.