milano
video suggerito
video suggerito

Saluto romano e gesto del mitra contro il corteo per la Palestina a Milano: accertamenti della Digos

A Milano, durante il corteo per la Palestina, un ragazzo si è affacciato dalla finestra ha fatto il saluto romano e mimato il gesto del mitra contro i partecipanti. La Digos è intervenuta.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Così come in tante altre città d'Italia e del mondo, anche a Milano oggi pomeriggio, sabato 16 maggio, ha sfilato il corteo nazionale a sostegno e difesa della Palestina. Alla manifestazione hanno partecipato circa cinquemila persone. L'iniziativa è partita da piazzale XXIV maggio e ha attraversato diverse vie della città con conseguenti strade chiuse e deviazioni.

Tra i partecipanti c'erano i partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, i sindacati Cub, Cobas e Cgil e i gruppi Carc e Cambiare Rotta. In testa al corteo, c'era lo striscione “Ricorda la Nakba combatti il sionismo. Libertà per i prigionieri. Embargo ora!". Al corteo era presente anche Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla che è stato fermato nei giorni scorsi dalle autorità israeliane mentre era in missione diretto verso Gaza. La manifestazione ha attraversato corso di Porta Ticinese, via Molino delle Armi, corso Italia, piazza Missori e infine piazza Duomo.

Quando è arrivato a piazza Vetra, un ragazzo si sarebbe affacciato alla finestra: avrebbe fatto il saluto romano e poi mimato il gesto del mitra. I manifestanti gli hanno urlato contro e lo hanno insultato. Come accade per ogni corteo, erano presenti anche le forze dell'ordine. In particolare, gli agenti della Digos – come riportato da MilanoToday – sarebbero saliti nel palazzo per alcuni accertamenti. Non è chiaro se il ragazzo sia stato identificato o meno.

Leggi anche
Scontri alla Stazione Centrale a Milano dopo il corteo Pro Pal: nei guai altri 10 manifestanti di cui 7 in arresto

Anche in corso Italia, un manifestante avrebbe imbrattato una vetrina. Poi, una volta giunti in piazza Duomo, sarebbero stati esplosi petardi. Non si sono registrati né scontri né particolari tensioni.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
La gestione delle case popolari a Milano, Carmela Rozza (Pd): “Essere poveri per la destra è un reato”
A Milano il sistema delle case popolari "premia" i meno poveri, il presidente Aler: "Non è strategia economica"
Un dipendente Aler: "Pochi alloggi a bando per darne il meno possibile agli indigenti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views