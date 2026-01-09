Coniugi trovati morti in una casa sul lago di Garda, ipotesi esalazioni di monossido: indagini in corso

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione nel Bresciano. L’ipotesi degli inquirenti è che il decesso sia stato provocato da esalazioni di monossido di carbonio.

Una coppia di coniugi, rispettivamente di 61 e 62 anni, è stata trovata senza vita ieri, giovedì 8 gennaio, all’interno della propria abitazione situata nella frazione Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è che il decesso sia stato provocato da esalazioni di monossido di carbonio, un gas inodore e invisibile.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le due vittime, di nazionalità tedesca, risiedevano stabilmente in Germania, ma possedevano una seconda casa nel Bresciano, dove trascorrevano periodi di vacanza. Proprio l’assenza di contatti recenti con amici e conoscenti avrebbe fatto scattare l’allarme, portando alla scoperta dei corpi all’interno dell’abitazione. Al momento del ritrovamento, purtroppo, per i due coniugi non c’era ormai più nulla che si potesse fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione e avviato le verifiche tecniche necessarie. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, la morte dei due risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Al momento, gli investigatori stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, concentrandosi in particolare sul funzionamento degli impianti di riscaldamento e su eventuali malfunzionamenti che potrebbero aver causato la dispersione del gas letale negli ambienti chiusi.