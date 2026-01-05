Chi erano i coniugi trovati morti nella loro casa nel Varesotto: disposta l’autopsia sui corpi

Si chiamavano Franca e Luigi Gassa, 81 e 86 anni, i coniugi trovati morti nella loro abitazione a Castiglione Olona (Varese). Il pm ha disposto l’autopsia per entrambi.

Si chiamavano Franca e Luigi Gassa, rispettivamente 81 e 86 anni, i coniugi trovati morti all'interno della loro abitazione, in via Mameli a Castiglione Olona, comune in provincia di Varese. I corpi sono stati scoperti ieri, domenica 4 gennaio, dal figlio che era andato a far visita ai genitori dopo qualche giorno che non gli rispondevano al telefono.

Stando alle prime informazioni diffuse, una volta entrato nell'abitazione, il figlio avrebbe trovato i genitori riversi a terra accanto a una scala interna e avrebbe subito chiamato aiuto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare i decessi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e il Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Varese. Fin dai primi controlli e accertamenti l'abitazione della coppia non presentava segni di effrazione e all'interno non sono stati riscontrati evidenti segni di colluttazione. La Procura di Varese, per permettere tutti gli accertamenti del caso, ha aperto un fascicolo e al momento ha avviato le indagini per chiarire cosa sia effettivamente accaduto.

Al momento è stata esclusa l'ipotesi di una rapina finita male, soltanto l'autopsia stabilirà se si sia trattato per entrambi di un malore improvviso o di un gesto volontario. Inoltre la Procura ha subito disposto esami autoptici su entrambi i corpi. L'incarico al medico legale potrebbe essere affidato già nelle prossime ore, in modo che l'esame venga eseguito entro la settimana.