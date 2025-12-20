Due morti in abitazione a Uggiano, ipotesi omicidio suicidio

I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in una abitazione di Ronago, piccola frazione del comune di Uggiano, in provincia di Como; sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi del caso e per l'avvio delle indagini. Al momento la dinamica non è stata ancora ricostruita ma, stando ai primi elementi emersi, è verosimile che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio. Presenti anche i militari della sezione Scientifica, che si stanno occupando dei sopralluoghi nell'abitazione. L'abitazione in cui sono stati trovati i corpi si trova al confine con Novazzano; le generalità non sono state diffuse, né il rapporto tra i due; l'uomo avrebbe circa 70 anni.