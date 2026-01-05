Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto: si indaga sulle cause

La coppia abitava a Castiglione Olona (Varese). A scoprire i corpi sarebbe stato il figlio, ieri 4 gennaio. La Procura ha avviato le indagini ed è stata disposta l’autopsia.

Una coppia di anziani, marito e moglie rispettivamente di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di Castiglione Olona, un comune di poco meno di 7.500 abitanti in provincia di Varese. A scoprire quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio, sarebbe stato il figlio che, non ricevendo risposta dai genitori alle sue telefonate, si è recato a casa, dove ha trovato i corpi di madre e padre vicino ad una scala interna.

La chiamata al 112 è stata immediata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno insieme al nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, ora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, anche se la pista della rapina finita male sembra essere remota. Il medico legale, intervenuto insieme ai militari, non ha riscontrato ferite sui due corpi.

L'abitazione non presenta inoltre segni di effrazione e all'interno non sono evidenti segni di colluttazione. La Procura di Varese, per permettere tutti gli accertamenti del caso, ha aperto un fascicolo e al momento ha avviato le indagini. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sui corpi dei due anziani. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e fornire una traccia utile ad accertare cosa sia accaduto in quell'abitazione.