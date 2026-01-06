Papà ucciso dal monossido, figlio ricoverato, tragedia nel Monzese: non avevano soldi per riscaldarsi

Immagine di repertorio

Il padre ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio per un braciere acceso in casa. Il figlio ricoverato per aver inalato gli stessi fumi. Tragedia a Biassono, in provincia di Monza e Brianza, dove a perdere la vita è stato un uomo di 63 anni. In gravi condizioni il figlio 40enne accorso per aiutarlo, è ricoverato attualmente all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, ma per il malcapitato 63enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto per aver inalato le sostanze tossiche.

Secondo le prime ricostruzioni, i due vivevano in una abitazione all'interno di un cascinale in via Regina Margherita 14, a Biassono, e sembra fossero in difficoltà economiche, come riporta Il Giorno. Quando sono entrati in casa, i carabinieri hanno trovato una sorta di braciere ancora acceso e fumante. La coppia, padre e figlio, aveva probabilmente acceso il fuoco per riscaldarsi, non avendo forse i soldi per potersi permettere di pagare stufe o termosifoni. I militari dell'Arma hanno invece trovato un bidone pieno di carta, legna, carbone e altri materiali infiammabili. I fumi sprigionati dalla combustione durante la notte potrebbero aver saturato l'ambiente, rendendo l'aria irrespirabile. L'anziano è deceduto, probabilmente nel sonno, senza accorgersi di nulla. Solo ipotesi, al momento, che necessiteranno di ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze.