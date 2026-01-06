milano
video suggerito
video suggerito

Papà ucciso dal monossido, figlio ricoverato, tragedia nel Monzese: non avevano soldi per riscaldarsi

Tragedia a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Accendono un braciere per riscaldarsi: papà morto, figlio ricoverato in ospedale.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
2 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Il padre ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio per un braciere acceso in casa. Il figlio ricoverato per aver inalato gli stessi fumi. Tragedia a Biassono, in provincia di Monza e Brianza, dove a perdere la vita è stato un uomo di 63 anni. In gravi condizioni il figlio 40enne accorso per aiutarlo, è ricoverato attualmente all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, ma per il malcapitato 63enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto per aver inalato le sostanze tossiche.

Tragedia a Biassono, in provincia di Monza e Brianza

Secondo le prime ricostruzioni, i due vivevano in una abitazione all'interno di un cascinale in via Regina Margherita 14, a  Biassono, e sembra fossero in difficoltà economiche, come riporta Il Giorno. Quando sono entrati in casa, i carabinieri hanno trovato una sorta di braciere ancora acceso e fumante. La coppia, padre e figlio, aveva probabilmente acceso il fuoco per riscaldarsi, non avendo forse i soldi per potersi permettere di pagare stufe o termosifoni. I militari dell'Arma hanno invece trovato un bidone pieno di carta, legna, carbone e altri materiali infiammabili. I fumi sprigionati dalla combustione durante la notte potrebbero aver saturato l'ambiente, rendendo l'aria irrespirabile. L'anziano è deceduto, probabilmente nel sonno, senza accorgersi di nulla. Solo ipotesi, al momento, che necessiteranno di ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze.

Cronaca
Monza e Brianza
2 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Omicidio Aurora Livoli, l'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva appena aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
Parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: "Mi disse: Ti spezzo il collo"
Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli
Le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un'altra 19enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views