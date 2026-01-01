Tragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido, casa sotto sequestro

Tragedia nel Bresciano. Un bambino di tre anni ha perso la vita per intossicazione da monossido di carbonio. Secondo quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre, in un'abitazione nella frazione di Calzago, nel comune di Calvagese della Riviera, una località in provincia di Brescia, una stufa malfunzionante avrebbe disperso nell'aria ingenti quantità di monossido di carbonio.

Nell'incidente sarebbero rimasti gravemente feriti la madre trentenne e il fratello di cinque anni della piccola vittima. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma purtroppo per il bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. I soccorritori nonostante tutti i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La mamma e il fratellino invece sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Al momento sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica esatta di quanto accaduto ma dalle prime ricostruzioni pare che la causa sia da rintracciare nel malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione. Intanto la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e avviato le indagini per far luce sull'incidente mortale. Il pm di turno, Iacopo Berardi ha disposto il sequestro dell'abitazione a Calvagese della Riviera, e gestendo tutti gli accertamenti del caso.