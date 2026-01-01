milano
video suggerito
video suggerito

Tragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido, casa sotto sequestro

L’incidente si è verificato in un’abitazione nella frazione di Calzago, nel comune di Calvagese della Riviera, una località in provincia di Brescia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia nel Bresciano. Un bambino di tre anni ha perso la vita per intossicazione da monossido di carbonio. Secondo quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre, in un'abitazione nella frazione di Calzago, nel comune di Calvagese della Riviera, una località in provincia di Brescia, una stufa malfunzionante avrebbe disperso nell'aria ingenti quantità di monossido di carbonio.

Nell'incidente sarebbero rimasti gravemente feriti la madre trentenne e il fratello di cinque anni della piccola vittima. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma purtroppo per il bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. I soccorritori nonostante tutti i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La mamma e il fratellino invece sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Al momento sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica esatta di quanto accaduto ma dalle prime ricostruzioni pare che la causa sia da rintracciare nel malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione. Intanto la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e avviato le indagini per far luce sull'incidente mortale. Il pm di turno, Iacopo Berardi ha disposto il sequestro dell'abitazione a Calvagese della Riviera, e gestendo tutti gli accertamenti del caso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
trovata morta
a milano
Scappata un mese fa e identificata dopo giorni: di Aurora Livoli sappiamo ancora troppo poco
Lo zio di Aurora, scappata da Latina e trovata morta a Milano: "Come è arrivata lì?"
Autopsia rinviata al 2 gennaio: si cerca ancora l'uomo che era con la 19enne
La donna trovata morta a Milano è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa
In un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo
Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano: l'ipotesi della violenza sessuale
La donna è stata trovata senza maglietta: si indaga per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views