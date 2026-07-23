Condannato a 8 anni per droga Genti Berisha: guidava l’auto in fuga dall’agente Imprezzabile morto nell’inseguimento

Il 26enne Genti Berisha, già in carcere perché ritenuto responsabile della morte dell’agente Imprezzabile avvenuta durante un inseguimento a Peschiera Borromeo, è stato condannato oggi a 8 anni di carcere per traffico internazionale di cocaina.

Francesco Imprezzabile

Genti Berisha, il 26enne che lo scorso 23 giugno era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente di Peschiera Borromeo (Milano) in cui è morto l'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, è stato condannato a Brescia a 8 anni di carcere per per traffico internazionale di cocaina anziché a 10 anni come invece richiesto dalla Procura di Brescia.

Il 26enne – in arresto dal giorno stesso dell'incidente perché ritenuto responsabile della morte di Imprezzabile – era già sottoposto a una misura cautelare perché coinvolto in precedenza nella cosiddetta inchiesta Icaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia, su una presunta organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

Berisha, ritenuto elemento chiave del traffico illecito, era così accusato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero degli affiliati.

La sentenza, pronunciata oggi, giovedì 23 luglio, dal gup di Brescia ha complessivamente inflitto quindici condanne per circa cento anni di carcere ai componenti dell'organizzazione criminale ritenuta responsabile di un traffico transnazionale di cocaina tra Sudamerica ed Europa, Italia compresa.

Secondo l'accusa, il gruppo gestiva l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica attraverso Belgio e Olanda, sfruttando una rete logistica che faceva capo anche alla provincia di Brescia.