Con due amici rompe un braccio e una gamba al nuovo ragazzo della sua ex, denunciati Tre uomini sono stati denunciati per aver picchiato il nuovo fidanzato della ex di uno di loro. Durante una spedizione punitiva, gli hanno rotto un braccio e una gamba con una spranga.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Tre uomini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Soresina (Cremona) per lesioni personali aggravate e per porto e detenzione di oggetti atti a offendere. Lo scorso settembre avevano organizzato una spedizione punitiva contro il nuovo compagno dell'ex fidanzata di uno dei tre. Attirato con una scusa, lo hanno accerchiato, preso a calci e pugni e, con una spranga, procurato fratture a un braccio e a una gamba. Nei loro confronti, un 26enne, un 29enne e un 32enne, l'autorità giudiziaria ha emesso anche il provvedimento divieto di avvicinamento alla coppia e l'obbligo di allontanarsi in caso di incontro casuale per strada.

Gli episodi di violenza

La denuncia presentata da parte della vittima risale allo scorso dicembre. Ai militari, aveva raccontato di offese e minacce ripetute subite in passato dall'ex fidanzato della sua compagna. Spalleggiato da due amici, questo aveva iniziato a seguire la coppia minacciandola di ritorsioni. Alla donna, poi, consigliava di lasciare l'attuale compagno per evitare conseguenze più gravi.

L'episodio più grave di violenza, invece, risaliva al settembre precedente. L'ex fidanzato aveva chiesto al nuovo compagno della donna di incontrarsi per chiarire la vicenda una volta per tutte. A quell'appuntamento, però, si era presentato con due amici che hanno subito aggredito violentemente la vittima ignara, prendendolo per il collo e gettandolo a terra.

Le fratture e la denuncia

Dopo i calci e i pugni, con una spranga lo hanno colpito a una gamba e a un braccio. Trasportato all'ospedale di Cremona, gli sono state riscontrate, oltre a varie contusioni, diverse fratture. Al punto che è stato necessario ricorrere a un intervento chirurgico. La prognosi era di sei mesi.

Dopo quella spedizione punitiva, la coppia ha denunciato tutto ai carabinieri dicendo di avere paura di uscire di casa per timore di incontrare di nuovo quei tre.