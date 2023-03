Ubriache fanno pipì nel parcheggio di un negozio: denunciate due ragazze Sarebbero state ubriache e avrebbero così urinato in un parcheggio davanti a un esercizio commerciale a Monza: due ragazze sono state denunciate e sanzionate.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbero state ubriache e avrebbero così urinato in un parcheggio davanti a un esercizio commerciale a Monza: per questo motivo due ragazze sono state denunciate dalla Questura. L'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è verificato nella giornata di martedì 14 marzo alle 15.45. Il titolare dell'autoparcheggio aveva infatti segnalato la presenza di due ragazze che avevano urinato proprio davanti la sua attività.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti chiedevano al titolare di poter visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E da lì, hanno accertato quanto era stato denunciato dall'uomo. Le due ragazze si sarebbero poi allontanate verso via Artigianelli. Entrambe, insieme a un terza amica, sono state trovate in un parco di via Artigianelli.

Denunciate e sanzionate

Le tre sono state trovate mentre consumavano bevande alcoliche e tutte sono state identificate. Una delle tre, una 22enne, avrebbe precedenti per reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, l'altra – una 21enne – avrebbe avuto precedenti per reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto. Le due ammettevano ciò per cui erano accusate. La terza ragazza, una 23enne, avrebbe avuto precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Le due giovani sono state denunciate per atti contratti alla pubblica decenza. Sono state sanzionate, insieme alla terza ragazza, per essere state sorprese a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico. È stata disposta anche la misura di prevenzione personale dell'avviso orale qualora le stesse dovessero ricadere in condotte analoghe.