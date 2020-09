Centrodestra in netto vantaggio alle elezioni comunali 2020 a Lecco, secondo gli exit poll pubblicati dal consorzio Opinio Italia per la Rai. Dopo l'amministrazione di centrosinistra di Virginio Brivio, la città sembra quindi avviata a un cambio di guida. Giuseppe Ciresa (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista civica ‘Ciresa Sindaco') si attesterebbe tra il 49e il 53 per cento. Distaccato di oltre dieci punti il candidato Mauro Gattinoni (Partito democratico e liste civiche) che sarebbe tra il 36 e il 40 per cento.

Comunali Lecco, centrodestra in testa con Ciresa

Gli scrutini sono iniziati alle 9 di oggi, martedì 22 settembre. Alle ore 10.30 solo due sezioni erano state scrutinate. Bisogna attendere i dati reali per capire se Ciresa riuscità ad affermarsi al primo turno o dovrà affrontare il ballottaggio. Oltre a Giuseppe Ciresa e Mauro Gattinoni, aspirano alla carica di primo cittadino anche Silvio Fumagalli e Corrado Valsecchi. Ciresa, detto Peppino, è stato consigliere comunale e assessore al Commercio durante la giunta del leghista Lorenzo Bodega. Gattinoni, ex direttore dell'associazione piccole e medie industrie della provincia di Lecco, si è presentato con il centrosinistra locale, che ha vissuto una campagna elettorale difficile, dopo la rottura dei rapporti con il candidato Corrado Valsecchi. Silvio Fumagalli, appoggiato dal Movimento 5 stelle, è il più giovane ad aspirare alla carica di sindaco. Valsecchi si è invece candidato con la lista civica "Appello per Lecco". Dopo una vita vissuta tra politica e sindacato, ha rotto il rapporto con i democratici e con Gattinoni scegliendo così di correre da solo.