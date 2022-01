Como, lunghe code per i tamponi davanti alla sede della Croce Azzurra: le ambulanze bloccate tra le auto Le lunghe code per i tamponi a Como hanno invaso anche via Colonna: qui c’è la sede della Croce Azzurra. Da giorni le ambulanze sono bloccate dalla lunga fila di auto e non riescono a farsi spazio neanche con le sirene accese e in casi di assoluta emergenza.

A cura di Giorgia Venturini

In questi giorni in Lombardia, così come tutta l'Italia, le vie vicine ai punti tamponi sono invase da lunghe code di auto in attesa del loro turno. In alcune strade però i disagi sono maggiori: ne è un esempio il caso di via Colonna a Como. Qui, in uno edificio di proprietà del Comune, ha la sede la Croce Azzurra: da anni è in prima linea nel trasporto dei pazienti che hanno esigenze di spostamento ma anche nelle situazioni di emergenza. Da giorni però il loro servizio è fortemente impedito dalle lunghe code di auto in attesa del tampone – servizio messo a disposizione in un'altra sede vicina – che si trovano fuori dal cancello. Risultato? Le ambulanze, colpa anche di una strada molto stretta, sono bloccate delle auto e non riescono a uscire. Sono costrette a mettersi in coda e attendere che le macchine avanzino piano piano: questo capita anche quando le ambulanze sono con le sirene accese e devono intervenire il prima possibile a causa di una emergenza.

La promessa di Ats di risolvere la situazione da lunedì

"Da giorni che la situazione è questa. Siamo circondate da una lunga coda di macchine", fanno sapere a Fanpage.it dalla Croce Azzurra di Como che ha segnalato il problema. Vicino alla loro sede infatti c'è il punto tamponi dell'ex ospedale Sant'Anna, in via Napoleona 60. Da giorni e giorni per accedervi bisogna passare proprio da via Colonna che già alle prime ore della mattina si riempie di auto. La segnalazione è finita in mano alle istituzioni del territorio che hanno promesso che la situazione potrebbe cambiare da lunedì: "Nella serata di ieri 7 gennaio si è tenuta una riunione con i vertici Ats. Da lunedì 10 gennaio la gran parte delle persone, ovvero tutte quelle con appuntamento, faranno il tampone in via Castelnuovo, mentre in via colonna rimarrà l’hub vaccinale e per un tampone si presenteranno solo le persone senza appuntamento, che Ats dichiara essere la minoranza.". Così la coda di auto potrebbe già diminuire, ma bisognerà attendere settimana prossima per capire se la situazione cambierà al punto tale che le ambulanze potranno uscire anche con la massima urgenza dalla propria sede senza essere incastrate tra un'auto e l'altra. Certo è che "negli ultimi giorni chi attacca il turno alle 7 già notava il formarsi della lunga coda".

Da lunedì 64.100 tamponi in più a settimana in Lombardia

La corsa al tampone è un problema di questi giorni, quando i contagi sono molti e i contatti stretti in quarantena ancora di più. La richiesta di un test Covid ha avuto una forte impennata soprattutto durante il periodo delle feste quando, in via precauzionale, i lombardi prima di unirsi per feste e cenoni di Natale e Capodanno con amici e parenti hanno preferito accertarsi della negatività. E tutto questo si traduce in lunghe code fuori dai centri che effettuano tamponi. Così Regione Lombardia da giorni ha messo in campo una task force: tra le decisioni prese anche quella di incrementare dal 10 gennaio 64.100 tamponi a settimana in tutto il territorio. A coordinare la nuova squadra regionale c'è Guido Grignaffini: "Le Ats e le Asst si stanno organizzando per potenziare l’offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente dalle diverse fonti: casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero". Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per sperare che casi come quelli di Como possano risolversi in breve tempo.