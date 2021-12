Caos tamponi in Lombardia, dal 10 gennaio oltre 64mila test in più a settimana: dove si potranno fare Per affrontare l’emergenza tamponi Regione Lombardia si prepara a incrementare in una settimana i test Covid di oltre 64mila. Ecco dove si potranno fare.

A cura di Giorgia Venturini

La lunga fila di macchina per i tamponi al Buzzi (Foto di Fanpage.it)

Da sette giorni la task force di Regione Lombardia è in campo per trovare una soluzione per venire incontro alla straordinaria richiesta di tamponi Covid: il forte aumento dei contagi ha portato molte persone, tra cui molti contatti stretti, a presentarsi ai drive-through per il test Covid, così come molti altri cittadini a mettersi in coda fuori dalle farmacie per un tampone rapido di precauzione in vista di feste in famiglia o con gli amici per Natale e Capodanno. Da Regione precisano a Fanpage.it che l'emergenza sta iniziando a rientrare in vista della fine delle feste. Restano al momento però le lunghe code di macchine fuori dagli hub in attesa di un test molecolare. E così sarà finché i contagi non diminuiranno. Per questo Regione Lombardia si prepara a incrementare dal 10 gennaio 64.100 tamponi a settimana in tutto il territorio: anche se l'incremento arriverà a qualche giorno dalla fine delle feste e per questo l'emergenza tamponi potrebbe essere in parte rientrata.

Griffini: Pronti ad aprire nuove centri

La task force ora, guidata da Guido Grignaffini, punta a trovare una soluzione alla forte domanda: "Le Ats e le Asst si stanno organizzando per potenziare l’offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente dalle diverse fonti: casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero". Nel dettaglio, Grignaffini precisa che "le azioni riguardano in generale l’apertura di nuovi centri, in collaborazione anche con privati accreditati e cooperative di Medici di Medicina Generale (MMG), oltre all’estensione oraria e all’aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti". E poi conclude: "Condivido con la vicepresidente Moratti l’apprezzamento per il crescente impegno dei medici di base, sia presso i propri ambulatori, sia nei punti tampone".

Incremento dei tamponi nelle varie Ats lombarde

Già da ieri è stato aperto a Gallarate, alle porte di Milano, il centro massivo di tamponi drive-through. A partire dal 4 gennaio invece il Gruppo San Donato prenderà in carico la gestione del punto tamponi massivo presso Rho-Fiera, "con l’attivazione di 10 linee in modalità drive-through. In fase iniziale, l’apertura del centro sarà di 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno". Regione Lombardia è così pronta a effettuare 64.100 tamponi ogni settimana a partire dal 10 gennaio. E sono così suddivisi nei vari territori: a Milano l'incremento sarà di 45mila tamponi a settimana, a Bergamo 4.800, a Brescia 4.800, in Brianza 2.500, Ats Insubria 4.100, Ats Montagna 1.600, a Pavia 1.100 e in Val Padana 500.

I centri privati che fanno i tamponi

Arrivano in aiuto anche i privati: il Gruppo Humanitas si preparano a effettuare 250 tamponi al giorno dalla settimana del 3 gennaio; 500 tamponi al giorno dalla settimana del 10 gennaio. Multimedica invece prevede 400 tamponi al giorno, possibilmente con raccolta da parte di soggetti terzi. Le strutte private pronte a fare i tamponi sono: a Bergamo Humanitas, IOB (Gruppo San Donato), Casa di Cura San Francesco, Politerapica, Centro Biomedico Bergamasco; A Brescia Poliambulanza, Istituto Clinico S. Anna, Maugeri; In Brianza Glab, Bianalisi, Congregazione Suore Misericordine San Gerardo, Istituti Clinici Zucchi; A Varese e Insubria centro polispecialistico Beccaria, Lifebrain, Toma Advanced; Istituto clinico Mater Domini, Provincia Lombardo-Veneta dell’ordine Ospedaliero Di San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli; a Pavia Maugeri e in Valpadana Ospedale Suzzara, Ospedale San Pellegrino.