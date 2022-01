In Lombardia si potranno fare i tamponi anche nelle parafarmacie In Lombardia si potranno effettuare tamponi anche nelle parafarmacie: è stata infatti approvata in Consiglio Regionale la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

In Lombardia si potranno fare i tamponi anche nelle parafarmacie. Nella giornata di oggi, martedì 18 gennaio, si è svolto il consiglio regionale che ha approvato la mozione che richiedeva che i test potessero essere fatti anche in queste attività. Durante il Consiglio sono state discusse sia la mozione del Movimento cinque stelle che quella del Partito democratico. Durante la votazione, che si è svolta in modalità segreta, è stata approvata quella del M5s e bocciata quella del Pd. Sono stati trenta i voti favorevoli e 26 i contrari: "Ho chiesto al governo regionale di attivarsi al fine di aprire anche alle parafarmacie e agli infermieri libero professionisti, che già privatamente fanno tamponi senza poterli registrare, l'accesso al sistema regionale di gestione dei tamponi", spiega in una nota stampa il consigliere del M5s Gregorio Mammì.

La Giunta aveva dato parere contrario

La Giunta regionale ha invece dato parere contrario attraverso il sottosegretario Fabrizio Turba: "La Giunta – spiega ancora Mammì – ha tentato di difendere una visione politica miope che piega le Istituzioni a interessi che non sono quelli dei cittadini, ma di una precisa categoria". Il Movimento cinque stelle non riserva infatti attacchi al centrodestra. Il capogruppo del Movimento cinque stelle, Nicola Di Marco, in un'altra nota stampa, spiega: "Il centrodestra, a trazione leghista, è stato sconfitto all’interno di quella che, a torto, considera casa propria. Grazie alla nostra mozione, abbiamo messo in minoranza il centrodestra". Nei prossimi giorni sarà emessa la disposizione che la renderà ufficiale. L'approvazione di questa mozione potrebbe portare a diluire le lunghe code che per settimane si sono registrati fuori dalle farmacie, dai punti tampone delle Agenzie di tutela della salute e dai drive through.