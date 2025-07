Quali sono i tre ospedali lombardi considerati i migliori d’Italia: sono tutti a Milano

Tra i 21 “super ospedali” del ministero della Salute quattro sono a Milano (Galeazzi, Humanitas, San Raffaele e Niguarda) e cinque in Lombardia (Policlinico San Matteo di Pavia), per un totale di dodici strutture d’eccellenza al Nord, sette al Centro e soltanto due al Sud.

Sono gli ospedali della top tre italiana, le migliori strutture a cui i pazienti di tutta la Penisola si rivolgono per le cure più complesse. E sono tutti a Milano e dintorni: si tratta degli ospedali Galeazzi, Humanitas e San Raffaele.

Sono i dati dell'ultima mappa messa a punto dai tecnici del ministero della Salute, utilizzando tra le altre cose il peso medio della casistica del Drg (Diagnosis related group, in italiano Raggruppamenti omogenei di diagnosi), l'attrattiva dalle altre Regioni, legata quindi alla mobilità dei pazienti, e le schede di dimissioni ospedaliere al 2023.

Così, su 21 “super ospedali”, tra pubblici e convenzionati con il Ssn, quattro sono a Milano (oltre a quelli della top tre, anche l'ospedale Ca’ Granda-Niguarda) e cinque in Lombardia (con il Policlinico San Matteo di Pavia), per un totale di 12 strutture d'eccellenza al Settentrione, sette al Centro e soltanto due al Sud. Una chiara fotografia della situazione nazionale, visibilmente sbilanciata verso Nord: gli ultimi dati aggiornati al 2023 rivelano addirittura che, solo in quell'anno, lo spostamento di centinaia di migliaia di pazienti dal Sud al Nord alla ricerca di cure specialistiche è costato ben tre miliardi di euro.

Ecco qui i punteggi stilati dal ministero della Salute per quanto riguarda le realtà di Milano e Lombardia, presente nella "top 21" del ministero solo con la città di Pavia. In testa troviamo quindi l'Ospedale Galeazzi Spa (145,3 punti), l'Istituto Clinico Humanitas a Rozzano (129,3), l'Irccs S. Raffaele – Milano (94,6), poi al dodicesimo posto l'Ospedale Ca’ Granda-Niguarda – Milano (46,2), il Policlinico S. Matteo di Pavia (33,6) al sedicesimo posto.