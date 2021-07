Il Green pass, ossia la Certificazione verde Covid-19, è il "lasciapassare" che consente di partecipare a eventi pubblici, di accedere alle residenze sanitarie assistenziali per anziani e di viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. In vigore in Europa dallo scorso 1 luglio, attesta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, l'avvenuta guarigione nel caso in cui si sia stati infettati dal virus o la negatività allo stesso provata da un test molecolare o antigenico. Si tratta di una certificazione in formato digitale e stampabile, che viene emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute e contiene un Qr Code per verificarne autenticità e validità.

Il Green pass è gratuito e viene emesso automaticamente dal ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome che comprovino una delle condizioni elencate in precedenza (avvenuta vaccinazione o guarigione, negatività al tampone). Per richiederlo ci sono sia modalità digitali, sia modalità più tradizionali che sono rivolte soprattutto a chi ha poca dimestichezza con internet e le app.

Come ottenere il Green pass in Lombardia

In Lombardia, ad esempio, come ha chiarito la vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, è possibile ottenere il green pass anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. "In questo modo vogliamo garantire a tutti i cittadini la massima accessibilità alle certificazioni verdi anche e soprattutto a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici", ha chiarito la vice presidente Moratti. "Ritengo che questo sia un altro modo per essere concretamente vicini ai lombardi che, dopo mesi di sofferenza, iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel".

Come ottenere concretamente il Green pass? È molto semplice: basta fornire la tessera sanitaria o un documento di riconoscimento al proprio medico o al farmacista, che provvederanno poi a scaricare il certificato e a restituirlo al cittadino. L'importante è che chi richiede il green pass sia in una delle condizioni elencate in precedenza, e cioè abbia completato la vaccinazione (ma al momento l'Italia rilascia il Green pass anche a chi ha ricevuto una sola dose di vaccino), sia guarito dal Covid o abbia fatto un test molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti la richiesta del certificato.

Le altre modalità per richiedere e scaricare il Green pass

Restano comunque possibili anche le altre modalità per richiedere il Green pass. Ci si può collegare sul sito del governo (https://www.dgc.gov.it/web/) e seguire le procedure, muniti di tessera sanitaria o di identità digitale (Spid/Cie). Si può inoltre ricevere i lcertificato verde Covid direttamente sull'app della pubblica amministrazione "Io" (quella utilizzata per il cashback) o sull'app Immuni. Infine, presto si potrà visualizzare, scaricare e stampare il certificato anche sul sito del fascicolo sanitario regionale, a questo indirizzo web.