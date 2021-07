Bertolaso: “Aumento di somministrazioni di prime dosi alla fine di luglio, è l’effetto green pass” Effetto “green pass”. Così il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, ha spiegato l’aumento considerevole di somministrazioni di prime dosi che è avvenuto negli ultimi giorni del mese di luglio. Nel resto del mese infatti, dai dati mostrati in conferenza stampa, la stragrande maggioranza di vaccinazioni in Lombardia riguardava le seconde dosi.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Negli ultimi giorni del mese di luglio, guardando i dati delle somministrazioni di vaccini in Lombardia, si può notare un aumento considerevole delle prime dosi. Il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso lo ha definito "l’effetto green pass". Secondo il super consulente di Regione Lombardia, la motivazione si troverebbe quindi nell’introduzione del green pass inserito nel decreto legge del governo Draghi che avrebbe dato quindi una spinta considerevole ad alcuni degli indecisi, che non avevano ancora effettuato la loro prenotazione per aderire alla campagna vaccinale. "Durante il mese di luglio abbiamo somministrato soprattutto le seconde dosi ai cittadini che si sono vaccinati a fine maggio e durante il mese di giugno – ha spiegato Bertolaso – ma quello che è interessante vedere è che negli ultimi giorni l’effetto green pass ha fatto ripartire anche le prenotazioni e quindi le conseguenti somministrazioni di prime dosi che sono aumentate sensibilmente rispetto a quella che era la media del mese".

La Lombardia è quinta nel mondo per numero di vaccini ogni 100 abitanti

Nel corso della conferenza Bertolaso ha anche aggiunto che "Nel mese di luglio la Regione ha raggiunto i valori più alti dall’inizio della campagna con picchi del 99,6 per cento. La Lombardia è ai vertici mondiali, è quinta dopo paesi importanti – Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio – per numero di vaccinazioni per 100 abitanti". "La Lombardia con 12 milioni di somministrazioni totali è prima nelle operazioni di vaccinazione, con la più alta percentuale di tutta Italia" ha concluso il coordinatore della campagna vaccinale. Durante la conferenza stampa di oggi il presidente della Regione Attilio Fontana, ha inoltre precisato che la Lombardia resterà in zona bianca anche se aumenta lievemente la percentuale di posti letto occupati in area medica, ovvero non in terapia intensiva.