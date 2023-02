Coltiva marijuana in casa con l’aiuto dei genitori: arrestato 19enne e indagati i parenti Un 19enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, i genitori avrebbero ostacolato il lavoro degli agenti.

A cura di Enrico Spaccini

Lo avevano fermato per un controllo in viale Romagna, a Milano, tra zona Città Studi e Acquabella. Con sé il giovane di 19 anni aveva 11 grammi di hashish. Ipotizzando che potesse averne di più in casa, gli agenti della polizia di Stato hanno deciso di perquisire la sua abitazione in zona Gorla. Lì hanno trovato una vera piantagione: sette piante di marijuana con tutto il materiale necessario per la coltivazione. Oltre ad arrestare il 19enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i poliziotti hanno anche indagato i suoi genitori perché avrebbero ostacolato più volte il controllo degli agenti.

Il materiale per la coltivazione delle piante e il coinvolgimento del genitori

Vasi con tanto di terriccio concimato, una lampada, un deumidificatore, il tubo di aerazione, diversi prodotti chimici per favorire la crescita e fertilizzante. Ma non solo, piante dal peso complessivo di 3,5 chilogrammi e circa 400 euro in contanti. È quello che gli agenti della polizia di Stato hanno trovato nell'abitazione del 19enne a Gorla. Oltre al ragazzo, anche i genitori sarebbero coinvolti nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono indagati per questo e per resistenza a pubblico ufficiale.

I 40 sacchi di marijuana abbandonati per strada

Qualche giorno fa sono stati trovati lungo le strade provinciali tra Carpiano, Cerro e Vizzolo (nel Milanese) circa 40 sacchi pieni di marijuana. Tutti sono stati posti sotto sequestro e l'ipotesi è che in quell'area si trovi una serra in cui sono state coltivate le piante ormai essiccate. Sul caso sta indagando la polizia che ha provveduto anche a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per capire chi sia stato a lasciare quei sacchi lì e da dove provenisse.