Trovati 40 sacchi di marijuana a bordo strada in meno di un mese, indaga la polizia Quaranta sacchi pieni di marijuana sono stati trovati lungo le strade provinciali milanesi. L’ipotesi della polizia è che provengano da una serra che è stata smantellata.

Sono circa 40 i sacchi pieni di marijuana che sono stati abbandonati lungo le strade provinciali tra Carpiano, Cerro e Vizzolo, nel Milanese, in meno di un mese. Scoperti dalla polizia locale di Capriano, gli agenti ora stanno effettuando indagini per capire da dove provengano. L'ipotesi è che in quella zona sia stata smantellata una serra dove veniva coltivata la droga. Tutti i sacchi sono stati posti sotto sequestro e presto verranno visionate le immagini del sistema di videosorveglianza della zona nella speranza che possano rivelare il proprietario della marijuana.

I sacchi lasciati a bordo delle strade provinciali

Come raccontato da Il Cittadino, il primo ritrovamento risale a inizio gennaio. Gli agenti, guidati dalla comandante Raffaella Bellani, hanno trovato una ventina di sacchi ai lati della strada provinciale Binasca, nel territorio di Capriano. A quelli, se ne sono aggiunti altri 20 rinvenuti nei giorni scorsi lungo la bretella che collega la provinciale Santangiolina e la via Emilia, tra i comuni di Cerro e Vizzolo.

Quello che in un primo momento sembrava un gesto di inciviltà, come appunto lasciare dei sacchi di immondizia lungo la strada magari nelle ore notturne quando è più facile far perdere le proprie tracce, si è rivelato qualcosa di ben diverso. Non solo in una quarantina di sacchi c'era la marijuana, ma in altri quattro ce n'era anche di essiccata,

I due abbandoni, secondo la polizia locale, sono quasi certamente collegati. Sequestrata la merce, ora le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per individuare il proprietario. L'ingente quantitativo di droga potrebbe provenire da una serra che è stata chiusa per qualche motivo nei paraggi.