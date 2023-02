Precipita dalla finestra con 8mila euro in tasca: indaga la polizia Un 31enne è stato soccorso dopo essere caduto da una finestra. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture. Sembrerebbe un gesto volontario, ma sul caso sta indagando la Questura di Pavia.

Un 31enne di nazionalità svizzera è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia con diverse fratture. Il giovane è stato soccorso nella serata di martedì 14 febbraio dai sanitari del 118 dopo che alcuni passanti lungo corso Cavour hanno dato l'allarme. Era disteso a terra, appena precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo, anche se nessuno lo ha visto cadere. Sottoposto a un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita, ma quello che appare come gesto volontario ha ancora diversi aspetti che devono essere chiariti.

I punti da chiarire: perché era in quel palazzo e cosa ci faceva tutto quel denaro in contante

Innanzitutto, il 31enne è svizzero e la sua residenza non coincide con il palazzo dal quale sarebbe caduto intorno alle 20:30 di martedì. Inoltre, nel borsello che aveva a tracolla, è stata trovata un'ingente quantità di denaro in contante, circa 8mila euro. Cosa ci facesse in quell'edificio e perché aveva tutti quei soldi con sé, dovrà essere chiarito dalla squadra mobile della Questura di Pavia sta già effettuando gli accertamenti.

L'arrivo dei soccorsi e l'intervento chirurgico

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che camminavano in corso Cavour, quasi all'angolo con piazza della Vittoria. Hanno visto il 31enne steso a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sembra che sia caduto dalla finestra del secondo piano e che non abbia riportato conseguenze particolarmente gravi.

Ieri mattina, mercoledì 15, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per via delle varie fratture. È ancora ricoverato al San Matteo di Pavia, ma non sarebbe in pericolo di vita.