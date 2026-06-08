Un turista denuncia una violenza sessuale in un hotel 5 stelle di Milano: indaga la polizia

La Polizia è intervenuta in un hotel a 5 stelle del centro di Milano dove un turista 40enne ha denunciato di essere stato abusato sessualmente da un 60enne americano, anche lui cliente dell’hotel.

Foto di repertorio

Un uomo di 40 anni ha denunciato alla Polizia di essere stato violentato sessualmente da un 60enne, conosciuto nella hall di un hotel a 5 stelle del centro di Milano in cui entrambi soggiornavano. I fatti si sarebbero verificati nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno scorso.

Stando a quanto si apprende in base alle prime informazioni diffuse, i due uomini avrebbero trascorso la sera del sabato insieme. Come riportato, il 60enne – un manager americano originario di Chicago – avrebbe prima invitato il 40enne a bere insieme per poi portarlo in camera e abusare di lui.

Il 40enne però – come raccontato successivamente – ricorderebbe nitidamente solo il momento del drink, poi da lì il buio. O quasi. Ha detto che gli sarebbero tornate in mente alcune immagini sfocate della violenza, tra cui il momento in cui il 60enne gli avrebbe stretto le mani al collo per impedirgli di divincolarsi. Appena tornato in sé e resosi conto di quanto accaduto, il 40enne è corso in reception chiedendo che venisse chiamata la polizia.

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Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della polizia di Stato che ha raccolto la denuncia di violenza sessuale e avviato i primi accertamenti per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Il caso è in mano al pm Andrea Zanoncelli. Nell'ambito delle verifiche verranno visionate anche le immagini di videosorveglianza della struttura in cerca di dettagli e riscontri.

Il manager 60enne, ascoltato dagli agenti, avrebbe riportato una versione totalmente opposta dichiarando che il rapporto sessuale consumato sarebbe stato invece consenziente.

La vittima intanto è stata soccorsa e accompagnata per controlli alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in casi di violenza sessuale. Il 40enne è stato visitato al fine di accertare la presunta violenza sessuale ed è stato sottoposto a esami per valutare la presenza o meno di sostanze tossicologiche.