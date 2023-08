Colpito da un tronco durante i lavori di potatura: grave un uomo Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito a Bagnolo Mella (Brescia) durante la potatura di alcuni alberi: un tronco lo ha colpito al petto.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava seguendo alcune operazioni di potatura. Un grosso ramo lo ha infatti colpito al petto. È stato subito trasportato in ospedale dove, al momento, è ricoverato in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Bagnolo Mella, comune che si trova nella provincia di Brescia: il 73enne si trovava nel grande parco del palazzo Spada del Dosso, precisamente in via Solferino al civico 108, perché impegnato a seguire le operazioni di taglio. In totale sono stati rimossi circa una decina di alberi che avevano subito importanti danni a causa del vento che si è abbattuto a luglio sul territorio.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni

A un certo punto, un tronco – che era stato appena tagliato da alcuni operai – ha colpito al petto il 73enne. Sono stati chiamati subito i soccorsi: la sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica.

Gli operatori sanitari, non appena hanno fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferire il ferito in codice rosso al Poliambulanza dove è ancora ricoverato. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto gravi. Nel frattempo, mentre i medici assistevano il 73enne, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio hanno svolto i rilievi necessari ad accertare la dinamica.