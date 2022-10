Colpito da un infarto mentre compra una scatola di aspirine: così la farmacista lo ha salvato La farmacista è riuscita a salvare il cliente che, poco prima di essere colto da un infarto, era entrato in una farmacia per chiedere un pacco di aspirina.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Isabella Tomasoni, la donna di 31 anni che ha salvato un uomo di 68 anni che è stato colpito da un infarto. La 31enne lavora in una farmacia a Verolanuova, in provincia di Brescia. Quella mattina, giovedì 29 settembre, il 68enne era entrato per comprare una scatola di aspirina.

La donna lo ha trovato accasciato sul sedile

La dottoressa si è subito resa conto che l'uomo era molto pallido. Una condizione che l'ha immediatamente insospettita. Appena uscito dal negozio, il 68enne poi avrebbe accusato un attacco cardiaco. La ragazza ha poi sentito che alcuni clienti raccontavano a un collega di un'auto ferma di fronte alla farmacia con un uomo all'interno. La professionista è quindi uscita e ha visto il cliente accasciato sul sedile e con le mani sul petto.

Ha chiamato i soccorsi che lo hanno portato in ospedale

Tomasoni ha subito capito che si trattava di un infarto e ha così chiamato il numero unico per le emergenze 118. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo e poi lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Manerbio dove è stato ricoverato.

I ringraziamenti della famiglia alla farmacista

Dopo alcuni giorni in terapia intensiva, l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo e piano piano le sue condizioni stanno migliorando. I suoi parenti, gli amici e lui stesso non possono che ringraziare la prontezza della dottoressa-eroina che, in pochi attimi, è riuscita subito a capire cosa fosse successo e ad avvisare i soccorsi salvando così la sua vita.