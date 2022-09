Scoppia un incendio che coinvolge sei case: così il cane Butch ha salvato le famiglie Un incendio, esploso in provincia di Brescia, ha coinvolto e danneggiato sei appartamenti: a salvare i residenti, è stato il cane della vicina che ha abbaiato consentendo alla donna di avvisare i presenti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sei appartamenti distrutti dalle fiamme: è questo quanto accaduto nella giornata di oggi, martedì 13 settembre, a Calvagese della Riviera (Brescia). Il rogo è esploso intorno alle 4 del mattino e si è presto propagato nel residence che si trova a Monte Grappa. A salvare i residenti sarebbe stato il cane Butch.

Così il cane della vicina ha salvato le famiglie

Al quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", una delle persone coinvolte ha infatti raccontato: "Ci ha salvato il cane della vicina. La signora si è svegliata e ci ha chiamati tutti suonando i campanelli all'impazzata". Butch ha quindi evitato che accadesse una tragedia. Al momento non è chiaro cosa possa aver scatenato l'incendio.

Le fiamme forse partite da uno zampirone

Tra le ipotesi, c'è quella secondo cui a dar vita alle fiamme sarebbe stato uno zampirone – che viene utilizzato per respingere le zanzare e gli insetti – poggiato su un loggione di legno. Le tende poi, mosse dal vento, avrebbero preso fuoco: serviranno però ulteriori indagini per accertare le cause del rogo.

Leggi anche Perché gli inquilini di Torre dei Moro non sono ancora tornati a vivere nell'edificio bruciato un anno fa

Gli accertamenti potranno essere eseguiti solo dopo aver messo in sicurezza l'edificio in cui sarebbe stato appoggiato questo zampirone che si trova all'ingresso del borgo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato: i vigili del fuoco di Brescia sono riusciti ad arrivare con sei squadre a Monte Grappa domando poi, dopo alcune ore, l'incendio.

Sarebbero però nove le unità che attualmente sono inagibili. Quattro famiglie sarebbero rimaste senza una casa, anche se la maggior parte degli edifici sono adibite a seconde case.