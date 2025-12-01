Cibo scarso e violenze sugli ospiti: condannato il titolare di una struttura per anziani nel Pavese

Palo Bianchetti è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti di 11 anziani. Il 35enne era titolare di una struttura di Vistarino (Pavia) dove, secondo le indagini, la cucina non era rifornita in modo adeguato e alcuni ospiti avrebbero subito violenze.

È stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi Palo Bianchetti, il titolare di una struttura per anziani di Vistarino (in provincia di Pavia) accusato di maltrattamenti. Secondo il Tribunale di Pavia, il 35enne sarebbe responsabile delle violenze fisiche e psicologiche alle quali, stando a quanto emerso durante il processo, sarebbero stati sottoposti 11 ospiti. Insieme a lui erano state indagate due operatrici della struttura: una è stata assolta con formula piena durante l'udienza preliminare, mentre l'altra ha patteggiato una condanna a 20 mesi con sospensione della pena.

L'indagine era scattata nel 2022, dopo le ispezioni dei carabinieri dei Nas avviate in seguito ad alcune segnalazioni. Durante i vari accertamenti, sarebbe emersa la responsabilità di Bianchetti, al tempo titolare di una struttura a Vistarino, nelle condizioni igieniche precarie in cui versavano gli alloggi per anziani. Ad esempio, è stato contestato il rifornimento giudicato non adeguato della cucina e il fatto che venisse offerta ospitalità a persone anziane non autosufficienti, anche se vietato per legge. Inoltre, si è parlato anche di violenze fisiche e, soprattutto, psicologiche nei confronti di 11 ospiti.

La Procura aveva chiesto una condanna per il 35enne a 4 anni e 6 mesi, mentre le avvocate Marina e Cristina Scotti che lo assistono l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Al termine del processo di primo grado che si è celebrato al Tribunale di Pavia, Bianchetti è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti. Si sono, invece, costituite parti civili tre famiglie offese e i sindacati Spi Cgil di Pavia e Spi Cgil Regionale.