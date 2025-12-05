Apre centri per anziani, ma sono tutti abusivi: denunciato anche per lavoro in nero e immigrazione clandestina

Carabinieri di Casteggio (Voghera) di fronte a uno dei centri anziani coinvolti

Un uomo di 34 anni, residente a Voghera, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Casteggio (Voghera) per la gestione abusiva di sette centri anziani, oltreché per i reati di immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro, abbandono di persona incapace e violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’uomo dovrà inoltre pagare una multa pari a oltre 225mila euro.

Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, le case di riposo coinvolte erano dislocate in sette appartamenti su quattro condomini differenti, tutti nel comune di Casteggio, per un totale di 40 ospiti.

Le indagini sono partire il 3 dicembre scorso a seguito di un'intuizione dei carabinieri di Casteggio – del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità – intervenuti in una di queste strutture per un motivo a parte, e una volta giunti sul posto si sono insospettiti per una serie di numerose anomalie e violazioni delle norme. Inoltre non è passato inosservato ai militari che le strutture non risultavano sponsorizzate né pubblicizzate in nessun modo. L'attività si svolgeva mantenendo un basso profilo.

Come emerge dalle indagini, il 34enne avrebbe fornito assistenza sanitaria agli anziani ospiti utilizzando personale non specializzato e in nero, non in regola con il contratto di lavoro. Sarebbero state trovate 10 lavoratrici non in regola, 7 delle quali georgiane irregolari sul territorio nazionale e per questo motivo denunciate in stato di libertà.

Nonostante le gravi irregolarità riscontrate nei diversi centri anziani, gli investigatori confermano a Fanpage.it che gli tutti i 40 ospiti si trovavano in buone condizioni di salute e non sarebbero state riscontrate criticità assistenziali.

Al momento le indagini sono in corso. Le strutture risultano ancora aperte e rimarranno tali finché non saranno ricollocati tutti gli anziani in centri qualificati.