Chiede al padrone di due pitbull di mettergli la museruola ma viene morso al volto: operato un 17enne Un 17enne è stato operato al volto per le ferite provocate dal morso di un pitbull. Aveva visto un uomo entrare con due cani in un bar senza museruola e, dopo una discussione, uno di loro gli si è scagliato contro.

A cura di Enrico Spaccini

Lo aveva visto avvicinarsi al bar con due pitbull senza museruola. Allora il ragazzo, un 17enne che si trovava all'esterno del locale al confine tra Merone ed Erba in provincia di Como, gli ha chiesto di allontanarsi perché preoccupato dalla stazza dei cani. Da quell'invito sarebbe nata una discussione sempre più animata: una confusione che ha agitato uno dei due pitbull che ha finito per mordere al volto il 17enne.

L'arrivo dei soccorsi e l'intervento chirurgico

È accaduto nel pomeriggio dello scorso martedì 21 febbraio al Bar Al Pontisel di via Roma. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice giallo e, vedendo la ferita che il ragazzo aveva al volto, lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad opera dei medici del reparto maxillofacciale. Al momento né il giovane né la famiglia hanno voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione su questo episodio.

L'American Terrier che si è scagliato contro i suoi padroni senza motivo

Poche settimane fa, un altro cane pitbull, un American Terrier di 5 anni, si è scagliato contro la padrona, la figlia e il suo fidanzato senza un apparente motivo. I tre si trovavano nella loro abitazione a Zinasco, in provincia di Pavia, quando il cane ha aggredito la 22enne e il suo fidanzato mordendoli entrambi alle braccia e alle gambe, riportando profonde ferite. Intervenuta in loro soccorso, anche la madre della ragazza è stata colpita alle braccia mentre il cane continuava ancora a inveire contro i due ragazzi.

Infine, la situazione si è risolta grazie all'intervento di un vicino accorso per le urla delle tre vittime. Con il loro aiuto, è riuscito a rinchiudere il cane in un recinto. Il pitbull è sato poi messo in quarantena dai veterinari dell'Ats di Pavia.