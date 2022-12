Tre persone azzannate dal loro pitbull: trasportate in ospedale in codice giallo Le vittime dell’attacco sono una donna di 22 anni, il fidanzato di 29 anni e la madre di 46 anni, tutte ricoverate al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Il cane non avrebbe mai manifestato segni di aggressività in precedenza.

È stato un attacco improvviso, rivolto verso la proprietaria e verso gli affetti più vicini. Si è scagliato verso la padrona e verso la figlia, che si trovava in compagnia del fidanzato, il pitbull razza American Pitbull Terrier di 5 anni che apparteneva a una donna di Zinasco (Pavia): un animale apparentemente docile, che non avrebbe mai manifestato segni di aggressività in precedenza. Le vittime sono una donna di 22 anni, il fidanzato di 29 anni e la madre di 46 anni, tutte ricoverate in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

L'aggressione improvvisa da parte del cane verso le due padrone

Un attacco senza spiegazioni, dal nulla. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 quando il cane, senza una apparente ragione, ha aggredito la 22enne e subito dopo il fidanzato intervenuto a soccorrerla nella casa della donna alla frazione Zinasco Nuovo. Entrambi sono stati morsicati con violenza alle braccia e alle gambe, riportando profonde ferite. Immediato l'intervento della madre, proprietaria effettiva del pitbull, e altrettanto inutile: il cane ha continuato ad attaccare e mordere, colpendo anche la 46enne e ferendola alle braccia.

L'intervento di un vicino e la messa in quarantena del cane

L'incubo è terminato grazie all'intervento di un vicino, accorso per le forti urla delle tre vittime. Con l'aiuto delle due donne e del giovane, è riuscito a rinchiudere il cane in un recinto e a fermare così la sua furia senza senso. Con i soccorsi e i Carabinieri della stazione di Gambolò (Pavia), inoltre, sono intervenuti i veterinari dell’Ats di Pavia che hanno prelevato il cane e disposto la sua messa in quarantena.