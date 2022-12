Un bambino di 8 anni è stato azzannato al volto da tre cani mentre era all’oratorio: è in ospedale Due bambini e due donne sono stati azzannati da tre cani in un oratorio in provincia di Lecco: tutti e quattro sono stati portati in ospedale. Il bimbo di 8 anni è stato azzannato al volto.

A cura di Ilaria Quattrone

Quattro persone sono state aggredite da tre cani mentre si trovavano all'oratorio di Galbiate, comune in provincia di Lecco. Il terribile incidente si è verificato nella giornata di oggi, martedì 20 dicembre 2022. Tutte e quattro sono state portate in ospedale. Per fortuna nessuna di loro è in pericolo di vita.

Sono ancora poche le informazioni circolate fino a questo momento. Quello che è certo è che l'aggressione si è verificata intorno alle 17.30 all'oratorio Sala al Barro che si trova in via Rimembranze al civico 1. Tre cani di razza rottweiler hanno azzannato due bambini e due donne.

Un bimbo di 8 anni è stato azzannato al volto

I bimbi hanno otto e nove anni e il più piccolo è stato azzannato al volto. Le due donne, che hanno 28 e 66 anni, avevano cercato di intervenire per difendere i minori: i tre animali erano infatti riusciti a introdursi nell'oratorio. In questo tentativo, hanno riportato anche loro alcune ferite. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferire tutti e quattro in ospedale. Tre sono stati trasportati in codice verde e uno in codice giallo.

Il proprietario dei cani è stato denunciato e gli animali portati in un canile

Oltre agli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), sono intervenuti anche i carabinieri per capire cosa fosse successo e soprattutto individuare il proprietario dei cani. I militari sono riusciti a rintracciarlo in poco tempo: l'uomo è stato denunciato mentre i suoi animali sono stati portati in un canile sanitario.