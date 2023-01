Operaio cade in un’autocisterna: trasportato in codice rosso in ospedale Un uomo di 54 anni è caduto all’interno di un’autocisterna mentre era al lavoro: subito è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sul lavoro verso le 14 di oggi venerdì 13 gennaio in via Triboniano a Milano. Qui un uomo di 54 anni è caduto all'interno di un'autocisterna. A dare l'allarme sono stati subito i suoi colleghi. In pochi minuti sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Il 54enne è stato trovato privo di sensi. Una volta soccorso e stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: gravissimi i traumi riportati alla testa e al torace. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo. Intanto sul posto le forze dell'ordine hanno proceduto con tutti i rilievi del caso: spetta alla polizia ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e far luce sulle eventuali responsabilità.