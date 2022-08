Chiamano i soccorsi in montagna: li cercano per 24 ore, ma loro sono in hotel e non hanno avvertito Dopo aver chiamato il Soccorso alpino riescono a rientrare in hotel ma si dimenticano di avvertire: ricercati per 24 ore sotto la pioggia e al buoi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Prima hanno chiamato i soccorsi, perché erano convinti di essere sfiniti dopo una passeggiata in montagna e quindi non riuscivano a tornare in hotel. Poi hanno recuperato le forze e sono tranquillamente riusciti a rincasare da soli. Ma non hanno pensato di avvisare i soccorritori che li hanno cercati per oltre 24 ore.

La richiesta di aiuto

Una coppia di turisti tedeschi stava facendo un'escursione sulle montagne dell'Alto Garda, sopra Limone. La donna, dopo una lunga passeggiata, ha iniziato a sentirsi particolarmente stanca e quindi temeva di non riuscire a fare rientro nell'hotel dove alloggiavano.

Così hanno chiamato il 112, il numero europeo per le emergenze, per chiedere aiuto ed essere recuperati dal Soccorso alpino. Non avevano fornito indicazioni precise sulla loro posizione, i soccorritori sapeva soltanto che si trovavano nella zona del Monte Bestone.

Inoltre le comunicazioni erano possibili soltanto a tratti, così si sono attivate oltre venti persone per scandagliare la zona e recuperare la coppia che, si credeva, fosse in pericolo. C'era personale del Soccorso alpino, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco che per oltre 24 ore li hanno ricercati, anche sotto la pioggia e al buio.

Il rientro in hotel

In realtà i due erano tranquillamente riusciti a rientrare in hotel: segno che la loro fosse soltanto un po' di stanchezza e non un reale bisogno di aiuto. A preoccupare ulteriormente i soccorritori era l'impossibilità di mettersi in contatto telefonico con loro, che in realtà si erano soltanto dimenticati di avvisare che tutto si era già risolto.

"Quando si chiede aiuto – commenta la direzione del Soccorso alpino – è fondamentale restare sempre a disposizione e in contatto con i soccorritori: non solo, occorre anche riferire subito ogni cambiamento della situazione e tutto quello che può essere rilevante per le operazioni. Chiamare il 112 mette in azione persone, mezzi e risorse che svolgono un ruolo di massima importanza per la comunità".