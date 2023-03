Chi erano Antonella e Loredana, la nonna e la nipote di 15 anni morte nel maxi tamponamento lungo l’A4 La 58enne Antonella Rossetti e sua nipote di 15 anni Loredana Raimondo vivevano a Mongrando, in provincia di Biella. Il padre della ragazzina, Roberto, è morto 6 anni fa in un incidente con la sua moto.

Erano in viaggio a bordo di una Opel Corsa rossa quando sono rimaste schiacciate nel maxi tamponamento che ha coinvolto tre auto e un autoarticolato. La 58enne Antonella Rossetti e sua nipote Loredana Raimondo, di soli 15 anni, sono morte poco dopo. Quando intorno alle 15 di ieri, venerdì 3 marzo, sono arrivati i soccorsi, tra le uscite di Pero e viale Certosa dell'autostrada A4 all'altezza di Casina Merlata, la loro auto era irriconoscibile. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i loro corpi, ormai senza vita, dalle lamiere accartocciate. I sanitari del 118, invece, per loro non hanno potuto fare nulla.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, un'Audi grigia avrebbe tamponato l'auto davanti. Da quel momento è partita una carambola che è finita per coinvolgere oltre l'Opel Corsa anche una Jeep Renegade arancione e un autoarticolato. In tutto i feriti sono quattro: due donne di 63 e 21 anni e due uomini di 69 e 39 anni, tutti trasportati in codice giallo agli ospedali Niguarda e San Carlo di Milano.

Il padre di Loredana morto in un incidente con la sua moto sei anni fa

Loredana e sua nonna Antonella vivevano nel Biellese, a Mongrando. La 58enne era conosciuta in paese, dato che lavorava come cassiera in un supermercato. Non è la prima tragedia stradale che coinvolge la famiglia Raimondo. Il padre della 15enne, Roberto, era morto nel maggio del 2017 dopo essersi schiantato con la sua moto. Stava andando al lavoro in sella a una Kawasaki, quando un capriolo gli ha attraversato la strada a Cerrione. Aveva 37 anni ed è morto sul colpo.

"Conoscevo la famiglia, è terribile che la sorte si sia ancora accanita", ha commentato il sindaco di Mongrado, Tony Filoni, "non posso che condividere il loro dolore così come sicuramente sarà per tutto il paese". Sull'incidente dell'A4 ora indaga la polizia stradale di Novara. L'inchiesta è stata affidata al procuratore Paolo Filippini.