Chi era Susannah Boddie, la scienziata 27enne del governo inglese morta per una caduta in bici sul Garda Susannah Lucy Boddie è morta venerdì 11 agosto dopo un incidente in mountain bike sul Garda Bresciano. La 27enne lavorava come capo dell’ufficio statistico sanitario per il governo inglese.

Si chiamava Susannah Lucy Boddie, la ragazza che lo scorso venerdì 11 agosto è morta dopo essere caduta dalla bici in una stradina di Toscolano, sul Garda Bresciano, dove si trovava in vacanza con il suo compagno. La giovane 27enne, laureata in Farmacia all'Università di Cambridge, lavorava dal 2019 per il governo inglese e dallo scorso dicembre ricopriva la carica di Health Team Manager, cioè capo dell'ufficio statistico sanitario.

Due giorni fa Boddie si trovava in sella a una mountain bike e stava compiendo una ripida discesa in una zona boscosa a Toscolano Maderno. All'improvviso la 27enne ha perso l'equilibrio e, nonostante indossasse il casco, nella caduta ha perso la vita.

La laura a Cambridge e il lavoro per il governo britannico

Boddie si era laureata in Farmacia all'Università di Cambridge, dove aveva ottenuto anche un master in biologia dei sistemi. Nel 2019 era stata assunta a Downing Street dove l'anno seguente ha contribuito alla gestione della pandemia.

Da dicembre, era a capo dell'ufficio statistico sanitario. Sportiva poliedrica, la 27enne eccelleva soprattutto nell'equitazione.

Il ricordo della famiglia e dei colleghi

"Ha vissuto al massimo e ha ottenuto così tanto nella sua breve vita", ha dichiarato la famiglia di Boddie che ora chiede privacy, "era persona più adorabile e gentile che ispirava e si prendeva sempre cura degli altri ed era adorata da tutti i suoi numerosi amici".

Anche i colleghi hanno voluto ricordarla. Il loro messaggio è stato riportato da diversi giornali inglesi: "Susannah era una collega amata e ammirata e un'amica per tutti noi". La salma della 27enne farà rientro a Henley on Thames, la cittadina dell'Oxfordshire dove la giovane è nata.