Si tuffa nel lago di Garda per aiutare il fratello in difficoltà, ma non riemerge: morta una 20enne Una 20enne veronese è morta annegata mentre si trovava in gita nel comune di Garda con la famiglia. La ragazza si era tuffata per aiutare il fratello più piccolo in balia delle onde.

A cura di Giorgia Venturini

Una turista di 20 anni è morta annegata mentre si trovava in gita nel comune di Garda con un'amica. La ragazza, veronese, era entrata in acqua ma in pochissimi secondi è sparita senza più riemergere. A dare l'allarme sono stati i fratelli e il padre che erano con lei. Subito si sono attivati i soccorsi che hanno cercato la giovane in acqua. Purtroppo, il corpo è stato ritrovato dal soccorritore marittimo della Guardia Costiera su un fondale di 6 metri e ad una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia.

I sanitari, già sul posto della tragedia, hanno provato a rianimare la giovane ma inutilmente: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Secondo quanto ricostruito, la 20enne si sarebbe tuffata dal pontile in località Corno per aiutare il fratello di 14 anni che era in difficoltà per le onde. Il ragazzo sarebbe stato poi riportato a riva da alcuni bagnanti.