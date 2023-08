Bimba di 11 anni si tuffa nel lago con il fratello ma non riemerge: ricerche in corso Una bambina di 11 anni si è tuffata nel lago di Como ma non è più riemersa: sul posto ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel pomeriggio di oggi 15 agosto. Nel lago di Como, all'altezza di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, si cerca una bambina di 11 anni. Dalle prime informazioni si sarebbe tuffata insieme al fratello maggiore davanti alla foce del fiume Meria ma non è più riemersa. La zona è morto affollata da bagnanti che hanno immediatamente dato l'allarme: sul posto ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno cercando la piccola in acqua.

Articolo in aggiornamento