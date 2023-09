Turista di 20 anni si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: ricerche in corso Una turista tedesca di 20 anni si è tuffata in acqua e non è più riemersa. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano in barca con lei.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente nelle acque del lago di Iseo, nel Bresciano. Una turista tedesca di 20 anni si è tuffata in acqua e non è più riemersa. A dare l'allarme, nella serata di oggi, venerdì 1 settembre, sono stati gli amici che erano in barca con lei. Sono in corso le ricerche da parte degli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Lovere, Montisola e Iseo. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri.

Meno di venti giorni fa, un ragazzo di 33 anni residente a Telgate, provincia di Bergamo, è annegato nel lago di Iseo in località Casella di Tavernola. Abdul Mana, questo il nome della vittima, stava facendo il bagno con un amico quando è scomparso nell'acqua dopo essersi tuffato. Arrivarono sul posto i carabinieri di Clusone, un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico. Per il giovane non c'è stato niente da fare.

Un anno fa, il 21 agosto 2022, un turista tedesco di 21 anni si tuffò nel lago di Iseo e non riemerse. L'amico diede l'allarme e i soccorritori si precipitarono sul posto. Volontari e vigili del fuoco cercarono in lungo e in largo il ragazzo, che ormai si riteneva morto annegato. Dopo circa un'ora e mezza dalla segnalazione dell'amico, il giovane è stato rintracciato e si è giustificato così: "Stavo semplicemente nuotando".