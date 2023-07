Domani i funerali della ragazza di 16 anni morta schiacciata da un albero caduto per il maltempo I funerali di Chiara, la 16enne morta travolta da un albero caduto a causa di un forte nubifragio mentre era in campo scout, si terranno domani giovedì 27 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

Verranno celebrati domani giovedì 27 luglio i funerali di Chiara, la 16enne morta travolta da un albero caduto a causa di un forte nubifragio. La giovane era qualche giorno con il gruppo scout in un bosco della Valle Camonica, a Corteno Golgi, in provincia di Brescia: la notte di due giorni fa stava dormendo in una tenda con alcune amiche quando tutto il gruppo è stato sorpreso da un violentissimo nubifragio. Chiara è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un albero caduto per il forte vento. La salma è stata consegnata alla famiglia e domani si terranno i funerali a Tavernola.

Cosa è accaduto la notte del nubifragio

Ora la Procura ha aperto un fascicolo per capire nel dettaglio cosa sia accaduto. Dalla ricostruzione di quanto accaduto, le tende dei giovani scout – il gruppo era formato da una settantina di ragazzi proveniente da Como – erano allestite su una palafitta già esistente: una di queste è stata colpita da un albero. Per Chiara purtroppo nulla sono serviti i soccorsi: la giovane è morta sul colpo. Altri tre minori, una 12enne, una 13enne e una 15enne sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma in codice verde non hanno subito gravi traumi.

Si indaga per omicidio colposo

La Procura indaga per omicidio colposo: verranno ascoltati nelle prossime ore gli organizzatori del campus. Da chiarire soprattutto perché nonostante il forte temporale i ragazzi stavano dormendo in un bosco in tenda: il sindaco del paese Ilario Sabbadini ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it che ci si aspettava la pioggia ma nessuno aveva previsto allerte meteo importanti come arancione e rossa. La situazione quindi sembrava normale. Invece sulle tende dei ragazzi si è abbattuto il diluvio. Nessuna persona al momento è iscritta sul registro degli indagati.