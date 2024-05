video suggerito

Chi era Paolo Dal Pozzo, il pilota di elicotteri del 118 morto investito da un’autobotte all’Air show Il 41enne Paolo Dal Pozzo è la vittima del grave incidente avvenuto durante la prima giornata dell’Air Show all’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 41enne Paolo Dal Pozzo è la vittima del grave incidente avvenuto durante la prima giornata dell’Air Show all’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila. L'uomo è stato travolto da un'autobotte nella mattinata di oggi sabato 25 maggio: stando alle prime informazioni il mezzo pesante era impegnato in una manovra quando l'autista non si è accorto nel 41enne e lo ha investito. La vittima era impegnata in quel momento a scattare una foto. In poco tempo si è intervenuti per soccorrere la vittima ma purtroppo nulla è stato possibile per rianimarlo.

Poche ore dopo, vero mezzogiorno, all'aeroporto dei Parchi di Preturo era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori, ma in seguito all'incidente mortale la manifestazione di oggi è stata annullata e tutti gli spettatori presenti sono stati fatti allontanare.

Il 41enne Paolo Dal Pozzo si trovava lì perché era il pilota dipendente della società Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo. Era originario della Lombardia, più precisamente di Varese. Aveva lasciato la città per entrare nella Marina Militare e diventare un pilota di elicotteri.

Leggi anche Luca Marengoni morto investito dal tram mentre andava a scuola: i compagni piantano un albero in sua memoria

Ma la sua professionalità e carriera lo ha portato anche a occuparsi di sistemi di sicurezza. Ha lavorato nell'aziende multinazionale Babcock come sviluppatore di software di formazione e pilota di elicotteri. Qui si era specializzato nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione. Una delle sue grandi passioni, la fotografia. E proprio mentre stava scattando una foto è rimasto travolto dall'autobotte. Lascia una moglie e due figli.

Il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Gino Bianchi, ha espresso così all'Ansa il suo cordoglio: "Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell'Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico"

Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha affidato invece un messaggio su Facebook per le condoglianze: "Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, unitamente al servizio regionale Abruzzo, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell'amico e collega soccorritore Paolo Dal Pozzo, co-pilota dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila, vittima di un tragico incidente occorso questa mattina presso l'aereoporto di Preturo. Alla famiglia e agli amici di Paolo, alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, alla società Avincis, la sincera vicinanza di tutti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico".