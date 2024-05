L’Aquila, tragedia all’Air show di Preturo: uomo muore investito da un’autobotte

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Dramma oggi, sabato 25 maggio, durante l'Air show all'aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell'Aquila. Una persona – si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni – è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante, un'autobotte.

L'incidente sarebbe avvenuto in mattinata, durante una fase di manovra del mezzo pesante durante la prima giornata dell'Air show. Sul posto l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari. Sta arrivando sul posto anche il magistrato di turno.

Alle 12 all'aeroporto dei Parchi di Preturo era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori, ma in seguito all'incidente mortale la manifestazione è stata annullata e tutti gli spettatori presenti sono stati fatti defluire dalla zona.

Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, la vittima dell’incidente era una persona autorizzata a sostare nell’area della pista per scattare delle foto. Sarebbe stato travolto e ucciso da un’autobotte in manovra che era in servizio proprio per l’evento in corso. Vani i soccorsi, immediatamente prestati dal personale sanitario già presente sul posto per la manifestazione.

Articolo in aggiornamento