Investita dal furgoncino dei rifiuti mentre attraversa, donna muore in strada: tragedia a Torino L'investimento mortale in corso Grosseto a Torino, nel quartiere periferico di Madonna di Campagna. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada dall'aiuola centrale che separa le carreggiate quando è avvenuto l'impatto.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore lungo le strade di Torino dove una donna è morta dopo essere stata investita da un furgone della raccolta dei rifiuti alla periferia del capoluogo piemontese. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, quando la donna è stata colpita in pieno dal mezzo Amiat, l'azienda dedita alla raccolta e smaltimento rifiuti per la città di Torino.

L’investimento mortale in corso Grosseto nel quartiere periferico di Madonna di Campagna dove poco dopo sono accorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso conducente del mezzo con una telefonata immediata al 112. I soccorsi medici giunti sul posto poco dopo, però, non hanno potuto fare nulla per la donna. I sanitari, accorsi con un'ambulanza della Croce Verde di Villastellone, hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada dall'aiuola centrale che separa le carreggiate quando è avvenuto l’impatto col mezzo che non ha fatto in tempo a evitarla.

Il mezzo in servizio pare procedesse a bordo strada quando ha investito la donna che è finita con violenza sull’asfalto rimanendo esanime a terra. La signora ha impattato sulla parte anteriore destra del furgoncino, un quadriciclo elettrico che ha riportato anche danni al cofano e al parabrezza.