Chi era Mirko Serpelloni, morto a 27 anni cadendo dal tetto dell’azienda in cui stava lavorando Mirko Serpelloni era caduto lo scorso 6 settembre dal tetto di un’azienda nel Bresciano in cui stava facendo un sopralluogo. Il 27enne di Bagnolo Mella è deceduto ieri, 10 settembre, in ospedale dopo alcuni giorni di ricovero.

A cura di Enrico Spaccini

È morto Mirko Serpelloni, l'operaio precipitato nella tarda mattinata di mercoledì scorso, 6 settembre, dal tetto di un'azienda in via Artigianale a Manerbio (in provincia di Brescia). Il 27enne di Bagnolo Mella era stato trasportato d'urgenza in Poliambulanza, ma è deceduto nella giornata di ieri, domenica 10 settembre, a causa delle lesioni riportate.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Manerbio e dai tecnici dell'Ats di Leno, Serpelloni stava lavorando sul tetto della Errepi Interni Srl quando è precipitato. Alcuni testimoni hanno riferito che il 27enne, dipendente di una ditta esterna con sede a Robecco d'Oglio (in provincia di Cremona), era appena arrivato.

Al momento della caduta, Serpelloni stava sistemando la copertura esterna dello stabilimento quando, all'improvviso, il telaio di un lucernaio sul quale camminava non ha retto al suo peso cedendo. Il 27enne è precipitato al suolo da oltre sei metri d'altezza. L'impatto gli ha procurato lesioni gravissime, anche interne, e un trauma cranico.

L'arrivo dei sanitari e il ricovero in Poliambulanza

Sono stati i colleghi a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 arrivati all'azienda di Manerbio hanno intubato e stabilizzato Serpelloni, ma le sue condizioni erano già critiche. Una volta trasferito con l'elisoccorso in Poliambulanza, è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Con il passare dei giorni, però, le sue condizioni non sono mai migliorate fino a ieri, quando i medici hanno dovuto constatare il decesso del 27enne. La notizia della sua morte è stata diffusa solo oggi.