Avvolto dalle fiamme mentre lavora sul tetto di un capannone, gravissimo consigliere comunale di Bedizzole Gianfranco Amicabile stava lavorando sul tetto di un capannone nel Bresciano quando è stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio del 31 agosto. Il 48enne, consigliere comunale di Bedizzole, è stato trasportato all’ospedale di Verona con ustioni su tutto il corpo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il consigliere comunale di Bedizzole (in provincia di Brescia) Gianfranco Amicabile ha subito un grave infortunio sul lavoro. Il 48enne stava lavorando sul tetto di un capannone della Scaroni Carpenterie di Ponte San Marco nel pomeriggio di ieri, 31 agosto, quando è stato avvolto dalle fiamme. Amicabile ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Ora è ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona e sarebbe ancora in pericolo di vita. È rimasto illeso suo figlio di 27 anni che era con lui, mentre una donna di 45 anni è stata valutata sul posto e non ospedalizzata.

L'incidente mentre lavorava su un capannone

Amicabile, oltre a essere consigliere comunale di minoranza in area Lega a Bedizzole, è anche il titolare di un'azienda edile. Nel pomeriggio del 31 agosto stava effettuando alcuni interventi di manutenzione per conto della Scaroni Carpenterie di Ponte San Marco, nel comune di Calcinato. In particolare, si stava occupando della impermeabilizzazione della copertura del capannone, collocando guaine bituminose a caldo.

A causa di un surriscaldamento o del malfunzionamento di uno degli strumenti che stava usando, si sono sprigionate le fiamme che lo hanno avvolto in pochi istanti. Insieme a lui c'era suo figlio, un ragazzo di 27 anni, che è rimasto illeso.

Le condizioni di Amicabile

Il 48enne ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo, di secondo e terzo grado. Poco dopo sono arrivati i soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, i vigili del fuoco di Brescia, gli operatori dell'Asst e i carabinieri di Desenzano.

L'elisoccorso decollato da Verona ha caricato Amicabile e lo ha trasportato all'ospedale Borgo Trento di Verona, dov'è ancora ricoverato in gravissime condizioni. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una donna di 45 anni, per la quale non è stato necessario il ricovero.