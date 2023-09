Sale sul tetto del capannone e precipita per 6 metri: grave il titolare dell’azienda Il titolare di un’azienda di Marmirolo (Mantova) è caduto dal tetto della sua azienda che è crollato sotto il suo peso. L’uomo, un 72enne, è precipitato per quasi 6 metri e le sue condizioni sono gravi.

Un 72enne è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essere precipitato per 6 metri nella mattinata di oggi, venerdì 1 settembre. Si tratta del titolare della elettromeccanica Carnevali, una ditta di Marmirolo (in provincia di Mantova) specializzata nella riparazione e noleggio di utensili elettrici. Stando a una prima ricostruzione, il 72enne sarebbe salito sul tetto del capannone, che però ha ceduto facendolo cadere.

Il 72enne sarebbe salito sul tetto per verificarne le condizioni

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina in via Giuseppe di Vittorio, nella zona industriale di Marmirolo. Non è ancora stata accertata la dinamica dell'incidente, ma pare che il 72enne fosse salito sul tetto del capannone della elettromeccanica Carnevali, l'azienda di cui è titolare, per verificarne le condizioni.

Negli ultimi giorni, infatti, vento e temporali hanno colpito la Lombardia provocando non pochi danni alle strutture. Quindi, il 72enne pare avesse deciso di andare in prima persona a constatare che il tetto della sua azienda ancora saldo. Tuttavia, contrariamente a quanto si aspettava, la struttura ha ceduto all'improvviso sotto il suo peso, facendolo precipitare per quasi 6 metri.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni del 72enne

In pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Mantova, gli operatori di Ats Valpadana e i sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero.

Stabilizzato sul posto, il 72enne è stato caricato nell'elisoccorso che lo ha poi trasportato all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi.