Auto precipita per 8 metri e finisce in un torrente: si salva l’intera famiglia a bordo Dopo un volo di 8 metri, un’auto è precipitata in un torrente in Val Canonica. Nonostante questo, la famiglia all’interno dell’abitacolo è rimasta del tutto illesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella serata di ieri, domenica 31 marzo, un'auto con a bordo una famiglia composta da padre, madre e un figlio di 7 anni, è improvvisamente finita fuori strada a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. La vettura è quindi precipitata per oltre 8 metri fino a finire all'interno del torrente Sant'Antonio. Nonostante questo, però, i tre passeggeri si sono salvati, senza riportare particolare traumi.

Erano circa le 19 del giorno di Pasqua e probabilmente la famiglia stava rientrando dal pranzo a casa di qualche parente, quando – per motivi ancora da chiarire – il guidatore ha improvvisamente perso il controllo dell'auto mentre attraversavano via Les a Corteno Golgi, in Val Canonica. Sta di fatto che la vettura, con ancora a bordo i tre passeggeri, è precipitata in un dirupo alto oltre 8 metri.

Alla fine del "volo", la vettura è finita all'interno di un torrente, che era anche abbastanza pieno viste le piogge degli ultimi giorni. Per fortuna, però, non si tratta di un corso d'acqua profondo e l'auto non si è inabissata. Papà di 43 anni, mamma di 42 e bimbo di 7 anni sono quindi riusciti ad aprire le portiere e uscire dall'abitacolo. Subito hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa Aprica e un'automedica dell'ospedale di Edolo. Per fortuna, però per nessuno dei tre è stato necessario il ricovero in ospedale: nonostante il volo che hanno fatto, a parte lo spavento, nessuno ha riportato conseguenze reali. Ora i carabinieri della Compagnia di Ponte di Legno dovranno invece ricostruire la dinamica dell'accaduto e scoprire come mai l'auto sia uscita fuori di strada.