Chi era Maurizio Rocchi, l’operaio morto travolto da quintali di ghiaia in una cava Il 62enne Maurizio Rocchi è morto dopo essere stato travolto da quintali di ghiaia. Lavorava in una cava di Bedizzole e si trovava nel cassone di un camion. Un collega ha iniziato a versare la terra con la pala meccanica senza accorgersi della sua presenza.

A cura di Enrico Spaccini

Stava svolgendo alcuni lavori all'interno del cassone di un camion, quando un collega ha iniziato a versare quintali di ghiaia con una pala meccanica. Il 62enne Maurizio Rocchi è stato così travolto senza che nessuno dei presenti se ne accorgesse. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato solo diversi minuti dopo, quando i colleghi si sono messi a cercarlo ovunque non vedendolo più da nessuna parte. Rocchi lascia due figli e i nipoti.

L'incidente nella Cava Panni srl

L'incidente è avvenuto all'alba di questa mattina, venerdì 9 dicembre, quando era ancora buio nella Cava Panni srl di via Gavardina a Bedizzole, un piccolo Comune bresciano dove Rocchi ha sempre vissuto.

Stando alle prime informazioni, sembra che al comando di quella pala meccanica ci fosse il titolare dell'azienda. Nessuno dei presenti ha sentito grida d'aiuto o si è accorto che dentro al cassone di quel camion c'era Rocchi che stava lavorando.

Leggi anche Cerca minerali in una grotta ma viene travolto da un crollo: è morto il geologo Guastoni

L'intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

È stato ritrovato lì dentro dagli stessi operai solo perché non vedendolo in giro hanno iniziato a cercarlo dappertutto, perfino dentro a quel cassone che hanno svuotato. Per lui, però non c'era più niente da fare. Gli operaio hanno comunque chiamato il numero unico per le emergenze. Allertati dai tecnici del 112, Areu ha mandato sul posto i sanitari del centro operativo del soccorso pubblico Bedizzole.

Poco dopo sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Brescia. I mezzi coinvolti nell'incidente, il camion e la pala meccanica, sono stati posti sotto sequestro per decisione del pm di turno. Bisognerà valutare anche eventuali responsabilità.