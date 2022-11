Chi era Massimiliano Summa, l’avvocato 38enne morto in un incidente con la sua moto Si chiamava Massimiliano Summa e dal 2014 era iscritto all’albo degli avvocati di Milano. Ha perso la vita in un incidente con la sua moto, ma non sembrano coinvolti altri mezzi.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Massimiliano Summa il 38enne che ha perso la vita nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre in via Garibaldi, a Cesano Maderno in provincia di Monza e della Brianza. Erano circa le 2:20 quando ha perso il controllo della sua moto, una Ducati rossa. Finito a terra, è deceduto un'ora dopo all'ospedale San Gerardo.

Summa era originario di Luino, ma da diverso tempo viveva a Cesano Maderno con la moglie. Dal 2014, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi dell'Insubria, era iscritto all'albo degli avvocati di Milano.

Le ruote della moto hanno perso aderenza con l'asfalto

La dinamica è ancora tutta da chiarire, i rilievi da parte delle forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Cesano, sono ancora in corso. Da una prima ricostruzione, però, non ci sembrerebbero altri mezzi coinvolti.

L'ipotesi più probabile è che il giovane avvocato abbia perso il controllo della sua Ducati dopo che le ruote hanno perso aderenza con l'asfalto. Summa è stato trovato vicino alla moto nei pressi della rotatoria e, dai primi rilievi, non sembra aver impattato con un'auto o comunque un altro mezzo.

L'arrivo dei soccorsi

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza è partita pochi minuti dopo. Quando sono arrivati i soccorsi, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, il 38enne era incosciente sull'asfalto. I sanitari del 118 hanno iniziato subito le manovre di rianimazione.

Con il massaggio cardiaco ancora in corso, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. È morto intorno alle 3:25.