Perde il controllo della moto e si schianta, morto un motociclista di 38 anni Un motociclista di 38 anni è morto dopo una caduta dalla moto. All’arrivo dei soccorsi era già in arresto cardiocircolatorio. Trasferito d’urgenza in ospedale, è deceduto nella notte.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 38 anni è deceduto dopo una caduta dalla moto. Era arrivato all'altezza di una rotatoria di Cesano Maderno, nella provincia di Monza e della Brianza, quando le ruote hanno perso aderenza. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, è morto poco dopo in ospedale.

La chiamata d'urgenza alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza era partita pochi minuti dopo le due della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre, da via Garibaldi. Stando a una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe caduto a terra all'altezza di una rotatoria mentre si trovava in sella alla sua Ducati rossa.

L'arrivo dei soccorsi e le manovre di rianimazione

Oltre all'ambulanza e l'automedica in codice rosso, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente ed escludere il coinvolgimento di altri mezzi. Infatti, sembra che la moto abbia perso aderenza con l'asfalto in autonomia, senza aver urtato nessun altro veicolo.

Leggi anche Ubriaco si schianta con la moto contro il muro di una casa: è gravissimo

All'arrivo dei sanitari, le condizioni del 38enne sono apparse subito molto gravi. Lo hanno trovato a terra in arresto cardiocircolatorio e hanno tentato subito le manovre di rianimazione. Intanto, però, era stato fatto salire sull'ambulanza. Trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, hanno continuato là le manovre di soccorso ma per lui non c'era già più niente da fare, ed è deceduto poco dopo.

L'incidente a Milano

Alcune sere fa, a Milano, un altro motociclista è stato vittima di un incidente. In questo caso, però, sembra che sia stata un'auto a travolgere l'uomo, un 44enne, per motivi ancora da accertare. Sul posto c'era anche il sindaco Beppe Sala che passava da quelle parti e ha atteso l'intervento del personale sanitario.