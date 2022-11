Un’auto travolge una moto e finisce tra i tavoli di un locale: il sindaco Sala vede tutto e interviene Nella serata di ieri domenica 20 novembre in zona Porta Venezia un’auto ha prima travolto una moto e poi si è andata a schiantare contro i tavolini di una pizzeria. In zona era presente anche il sindaco Giuseppe Sala che ha assistito ai soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un'auto ha perso il controllo nella serata di ieri domenica 20 novembre in via Felice Bellotti a Milano, in zona Porta Venezia. Qui l'automobilista – per ragioni ancora da chiarire – ha travolto prima una moto e poi si è schiantato contro i tavolini della pizzeria la civico 13 "Crosta".

Dalla prima ricostruzione dei fatti, l'incidente è avvenuto poco dopo le 19. Ad assistere a quanto accaduto numeri milanese che nella serata di ieri erano in zona: tra questi anche il sindaco di Milano Beppe Sala che è rimasto in zona anche durante l'intervento dei medici.

In ospedale il motociclista e l'automobilista

Il ferito più grave è un uomo di 44 anni, ovvero il motociclista investito dall'auto. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto si sono precipitati i sanitari in ambulanza e in auto medica che hanno accompagnato il ferito in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Fortunatamente, seppur le sue condizioni sono gravi, l'uomo non è in pericolo di vita. In ospedale è stata trasportata in codice verde la 66enne che era alla guida dell'auto. Sta bene, dovrà spiegare cosa sia successo.

Nessun cliente era seduto sui tavolini

Nessuna persone era seduta sui tavolini esterni del locale: quindi non ci sono stati altri feriti. Con il freddo tutte le persone erano all'interno. Se fosse stata estate forse ci sarebbero stati anche clienti all'esterno.

I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale che dovrà chiarire anche i dubbi sulla vicenda. Intanto la pizzeria però ha riportato gravi danni: tutta la parte esterna infatti è andata distrutta. Nelle ore successive si è già provveduto a mettere in sicurezza l'area.